Глава Минэкономразвития лично проверил работу банков по выдаче льготных кредитов

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников в качестве "тайного покупателя" проверил работу банков по выдаче льготных кредитов компаниям, которые наиболее пострадали от пандемии, сообщает News.ru.

Министр сообщил, что после жалоб предпринимателей на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок он обратился в два крупнейших банка. В итоге лично убедился, что выдачи кредитов идут медленно.

"В одном (банке. – Прим. ред.) оператор горячей линии ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но в мае. Обратил на это внимание руководства банков", – отметил Решетников.

Чиновник подчеркнул, что в настоящий момент из 3,5 тысячи обращений на общую сумму 24 миллиарда рублей одобрены примерно 1,5 миллиарда. При этом реально выдано лишь 400 миллионов рублей.

С 8 апреля банкам было поручено выдавать беспроцентные кредиты бизнесу, предназначенные для выплаты зарплат. На эти цели выделено 150 миллиардов рублей. В первую очередь денежные средства поступили в Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и "Открытие".

До 1 мая в городе действует мораторий на проверки бизнеса. Председатель Оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов пояснил, что в исключительных случаях внеплановые проверки возможны, чтобы избежать угрозы жизни и здоровью граждан. Владимир Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы для граждан и организаций, пострадавших от пандемии COVID-19. Оформить их можно на срок до 6 месяцев.

Информацию о возможных субсидиях можно узнать на специальном сайте или по номеру +7 (499) 961-01-20. Для предпринимателей также действует горячая линия по телефону +7 (495) 276-24-17. Кроме того, работает телеграм-канал.

