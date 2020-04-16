Мишустин потребовал жестко контролировать выдачу льготных кредитов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал осуществлять жесткий контроль за ситуацией с выдачей льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса.
Соответствующим требованием Мишустин ответил на слова министра экономического развития Максима Решетникова о том, что льготное кредитование приведет к убыточности банков, а потому финансовые организации неохотно идут на выдачу средств организациям.
Глава правительства также заявил о необходимости ежедневного мониторинга за исполнением требования, передает ТАСС.
"Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, на которых банки должны выдавать", – добавил Мишустин.
Ранее премьер-министр призвал банки оперативно приступить к выдаче беспроцентных кредитов. Он отметил, что программа поддержки МСП рассчитана на 150 миллиардов рублей.
Накануне, 15 апреля, президент РФ Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса. Выделенные средства можно будет потратить на неотложные задачи.
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