В Москве утвердили перечень банков для предоставления льготных кредитов бизнесу

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Столичные власти утвердили перечень банков для предоставления льготных кредитов бизнесу. В этот список вошли 12 финансовых организаций, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Правительство Москвы определило 12 банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей. Кредитные организации из списка получат субсидии для компенсации 6% ставки по ранее выданным займам и 8% ставки – по новым кредитам", – сказано в сообщении.

Так, в итоговом списке оказались следующие учреждения: Сбербанк России, "Совкомбанк", банк ВТБ, "Райффайзенбанк", банк "Финансовая корпорация Открытие", "Альфа-банк", "Промсвязьбанк", "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", "Росбанк", банк "Возрождение", банк "Зенит", "Банк Интеза".

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, ставка по новым кредитам для малых и средних предприятий составит около 3–7% годовых. Такие показателя будут установлены с учетом правительственных субсидий.

Уточняется, что процедура займа потребует минимальных усилий со стороны заемщиков. Так, ставка по кредитам, оформленным до 15 апреля, пересчитается автоматически в случае, если предприниматель подал соответствующее заявление.

Также в департаменте пояснили, что льготные условия новых кредитов и снижение процентной ставки уже оформленных займов распространяются на представителей столичного бизнеса.

Ранее сообщалось о том, что имущественная поддержка охватит более 5,8 тысячи представителей малого и среднего бизнеса.

Согласно антикризисным мерам, которые утвердил Сергей Собянин, столичные предприниматели могут отсрочить платежи за второй квартал нынешнего года при строительстве на городских земельных участках и при выкупе городских помещений. Также они могут не платить за аренду городского имущества во время приостановки работы.

Меры по поддержке бизнеса озвучил 15 апреля президент России Владимир Путин. Тогда прозвучало предложение главы государства по безвозмездному финансированию предприятий исходя из расчета 1 МРОТ на каждого сотрудника. Путин подчеркнул, что эти средства будут направлены на выплату зарплат работникам.