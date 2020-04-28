Имущественная поддержка охватит более 5,8 тысячи представителей малого и среднего бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве среди 14,5 тысячи предпринимателей, которые могут претендовать на имущественную поддержку, свыше трети являются представителями малого и среднего бизнеса, сообщил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале отмечается, что, согласно антикризисным мерам, которые утвердил Сергей Собянин, столичные предприниматели могут отсрочить платежи за второй квартал нынешнего года при строительстве на городских земельных участках и при выкупе городских помещений. Также они могут не платить за аренду городского имущества во время приостановки работы.

По словам Ефимова, из всех компаний, которым могут отменить платежи по аренде недвижимости на время приостановки работы, более 2,5 тысячи являются представителями МСП.

"Кроме того, одна из принятых мер поддержки в виде отсрочки по выкупленному у города имуществу направлена исключительно на 3,3 тысячи субъектов МСП. Таким образом, действующая в Москве имущественная поддержка охватывает более 5,8 тысячи представителей малого и среднего бизнеса", – приводятся в материале слова Ефимова.

Для получения имущественной поддержки, предпринимателям нужно обратиться в департамент городского имущества с заявлением и приложить к нему необходимые документы.

Меры по поддержке бизнеса озвучил 15 апреля президент России Владимир Путин. Тогда и прозвучало предложение главы государства по безвозмездному финансированию предприятий исходя из расчета 1 МРОТ на каждого сотрудника. Путин подчеркнул, что эти средства будут направлены на выплату зарплат работникам.

20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить около 70 миллиардов рублей на поддержку столичного бизнеса. Кроме того, он предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 миллиарда рублей. Все это происходит в рамках третьего пакета антикризисных умер, который утвердил Собянин.