Дождь с грозой и порывистый ветер ожидаются в Москве 27 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем ожидается в Москве в субботу, 27 апреля. Местами по городу прогнозируется гроза. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 16 до 18 градусов, в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

Синоптики прогнозируют, что юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до плюс 5 градусов, по области – до плюс 3 градусов, уточнили специалисты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что 1 мая в Москве прогнозируется комфортная погода. Температура воздуха поднимется до 20 градусов, однако 2 мая она начнет понижаться, добавил синоптик.

Вильфанд также рассказал, что текущий апрель стал одним из самых жарких за прошедшие 75 лет. По словам эксперта, за текущий месяц уже выпала месячная норма осадков.