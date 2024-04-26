Песок из Сахары долетел до Москвы

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В четверг, 25 апреля, ветер принес в Москву песок из пустыни Сахара. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Специалисты ведомства заверили, что качество воздуха не пострадало.

"Мы проверили: превышения норматива содержания взвешенных частиц в столичном воздухе не было", – говорится в сообщении.

Накануне песчаная буря из Китая и КНДР накрыла Владивосток. Отмечается, что небо в городе стало желто-серым после 16:00 по местному времени (09:00 по московскому). По словам специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, это произошло из-за африканской пыли и песка, которые дошли до РФ. Как указал синоптик, греческие метеорологи назвали бурю из Сахары "Красной Минервой".

В конце марта песчаные бури из Монголии и Китая окрасили небо в Благовещенске в желтый цвет. По словам синоптиков Амурской области, регион снова оказался на пути смещения юго-западного циклона, поэтому ночью в Благовещенске прошел первый дождь. По их информации, там выпало 6,7 миллиметра осадков, что составляет 67% от нормы марта.