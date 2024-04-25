Видео: телеграм-канал Readovka

Песчаная буря из Китая и КНДР накрыла Владивосток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Примгидромета Варвару Коридзе.

"Воздушная масса смещается очень быстро. К вечеру – к ночи она уже проскочит нас", – подчеркнула она.

По данным синоптиков, песчаная буря подойдет к западным и юго-западным границам Приморья. В связи с этим жителей призвали стараться не находиться на улице.

Небо во Владивостоке стало желто-серым после 16:00 по местному времени (09:00 по московскому). В частности, желтые осадки накрыли Белгород и Крым. После дождя на автомобилях и предметах остался налет, заявил в своем телеграм-канале специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, это произошло из-за африканской пыли и песка, которые дошли до РФ. Как указал синоптик, греческие метеорологи назвали бурю из Сахары "Красной Минервой".

"Концентрация гидрометеоров пыльной и песчаной бури из Сахары ничтожна мала", – рассказал Тишковец.

Он добавил, что такая пыль способна накрыть и северо-запад России.

28 марта песчаные бури из Монголии и Китая окрасили небо в Благовещенске в желтый цвет. По словам синоптиков Амурской области, регион снова оказался на пути смещения юго-западного циклона, поэтому ночью в Благовещенске прошел первый дождь. По их информации, там выпало 6,7 миллиметра осадков, что составляет 67% от нормы марта.

