В Петербурге сняли на видео песчаную бурю

В Санкт-Петербурге на видео попала песчаная буря. Сильный ветер поднял в воздух песок на побережье Финского залива.

Кадрами природного явления поделился в Instagram фотограф Александр Петросян.

На них видно, как сильный ветер, прилетевший с Финского залива, окутывает пляж облаком пыли и песка.

Накануне жители Мытищ сняли на видео "смерч".

"Если это видео конкретное, настоящее, то это "пыльный дьявол", который обычно формируется в Средней Азии", – сказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Пыльным дьяволом" называют атмосферное явление, возникающее при сильном нагреве земной поверхности. Вихревое движение воздуха собирает с земли пыль, песок, мелкие предметы, образуя большой песчаный вихрь.

