Синоптик объяснила возникновение "смерча" в Мытищах

Фото: телеграм-канал "112"
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с Москвой 24 объяснила природу возникновения пыльного вихря, похожего на смерч, в Подмосковье.
Ранее в Сети распространились кадры с необычным природным явлением, которое очевидцы запечатлели в подмосковном городе Мытищи. На видео можно разглядеть, как недалеко от зданий поднимается вихрь пыли, при этом погода стоит ясная.
"Сказать, что это смерч, нельзя. Смерчи характеризуются большими скоростями ветра. Но такое бывает, что под кучевой облачностью возникают такие местные завихрения", – рассказал синоптик.
По ее словам, причина возникновения таких явлений – жаркая погода.
Такой вихревой процесс может поднять с земли бумагу и песок, однако является неопасным, отмечает Позднякова. "Они быстро возникают и быстро пропадают, эти завихрения. И не приносят практически никакого ущерба для жизнедеятельности города", – заключила собеседница Москвы 24.
Ранее синоптики предупредили москвичей, что в четверг, 15 июля, в городе ожидаются грозы, град и кратковременные дожди. В связи с непогодой столичным ресторанам и кафе рекомендовали закрыть летние веранды.
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