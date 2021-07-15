Ливни с грозой обрушились на некоторые районы Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москву пришли ливни и грозы, в некоторых районах столицы слышен гром и видны молнии.

Дожди идут в центре Москвы, а также на западе, северо-западе, севере и юго-западе города. Они сопровождаются шквалистым ветром.

Также ливни с градом обрушились на разные города Подмосковья. В частности, сильные грозы наблюдаются в Химках, Одинцове, Краснознаменске и Зеленограде.

Ранее синоптики предупредили москвичей, что в четверг, 15 июля, в городе ожидаются грозы, град и кратковременные дожди. В связи с непогодой столичным ресторанам и кафе рекомендовали закрыть летние веранды.

По оценкам специалистов, за сутки в городе может выпасть до 10% месячной нормы осадков, при этом воздух прогреется до 30–32 градусов тепла, в Московской области – до 28–33 градусов.