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Общество

13:25

Синоптики предупредили москвичей об опасных погодных явлениях после жары

общество погода

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве в начале следующей недели на смену жаре придут сильный дождь, град и шквалистый ветер, сообщает портал "Метеоновости".

"Уставшие от жары жители столицы с нетерпением ждут ее ослабления. Расчеты показывают, что это произойдет в начале следующей недели. Но смена характера погоды нередко сопровождается неблагоприятными и даже опасными явлениями погоды в виде сильных дождей, гроз, шквалов и града", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 19 июля ожидаются ливни, грозы, шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 15–20 метров в секунду, местами пройдет град.

"Что в комплексе будет представлять опасность", – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, холодный фронт задержится в столице и в ночь на 20 июля. Ожидается, что в Москве может выпасть от четверти до половины месячной нормы осадков.

Днем 20 июля температура воздуха в мегаполисе понизится до +23...+28 градусов, а аномалия средних показателей сократится до 4–5 градусов.

В связи с прогнозируемой непогодой горожан попросили быть внимательнее на улице и за рулем. В комплексе городского хозяйства попросили не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 15 июля в Москве прогнозируются кратковременные дожди, грозы и град, за сутки в городе может выпасть до 10% месячной нормы осадков.

По его словам, дожди усилятся к вечеру – с 18 до 19 часов в столице выпадет до 8–13 миллиметров осадков. При этом воздух в городе прогреется до +30...+32 градусов.

Накануне в Москве был повторен рекорд тепла 1951 года. Как сообщил Тишковец, в среду, 14 июля, на базовой столичной метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха +34,1 градуса.

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