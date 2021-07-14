Рекорд тепла 1951 года повторен в столице в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рекорд тепла 1951 года оказался повторен в Москве в среду, 14 июля. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РИА Новости.

По словам метеоролога, на базовой столичной метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха +34,1 градуса.

"Это второй рекорд подряд и 6-й в текущем сезоне за последние 25 суток", – заявил Тишковец.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. В столице предупреждение действует с 10:00 13 июля до 10:00 15 июля.

Температура все это время будет превышать норму на 7 и более градусов. Ожидается аномально жаркая погода.

До этого в Москве был зафиксирован очередной температурный рекорд. Воздух в городе прогрелся до +32,7 градуса, превысив показатель 1936 года.