Рекорд тепла 85-летней давности побит в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве зафиксирован очередной температурный рекорд, воздух в городе прогрелся до +32,7 градуса, превысив показатель 1936 года, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

"В столице побит температурный рекорд 85-летней давности. В 15:00 по Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до +32,7, что уже на 0,3 градуса выше прежнего рекорда 1936 года, когда метеорологи зафиксировали +32,4. Максимальная температура будет известна вечером", – заявил синоптик.

Тишковец отметил, что этот рекорд стал первым зафиксированным в июле и уже пятым в текущем летнем сезоне, когда в июне температура превышала отметку +30 градусов 13 дней. По данным Тишковца, москвичей ожидают еще четыре–пять дней с аналогичной температурой.

"Лето-2021 не стоит сравнивать с катастрофическими жаркими и засушливыми 1972 и 2010 годами, поскольку период 30-градусной жары в этом году пока в 1,5 и 3 раза меньше соответственно", – сказал он.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. В столице предупреждение действует с 10:00 13 июля до 10:00 15 июля.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в столице превышает норму на 8–10 градусов. По его словам, в городе наблюдается так называемый тепловой стресс. Синоптик также пообещал, что с понедельника температура в столице снизится до 27–29 градусов. Это тоже выше нормы, но уже на 5 градусов.