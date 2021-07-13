Вильфанд заявил о тепловом стрессе, который переживает Москва

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Температура воздуха в столице превышает норму на 8–10 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в городе наблюдается так называемый тепловой стресс. Из-за жары в городе объявлен оранжевый уровень опасности.

"Уже восемь дней очень жаркая погода. Это то, что называется тепловым стрессом", – сказал он.

Синоптик также пообещал, что с понедельника температура в столице снизится до 27–29 градусов. Это тоже выше нормы, но уже на 5 градусов.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. В столице предупреждение действует с 10:00 13 июля до 10:00 15 июля.

Температура все это время будет превышать норму на 7 и более градусов. Ожидается аномально жаркая погода.

По прогнозам, 13 июля температура в Москве может побить рекорд 1936 года, когда воздух прогрелся до +32,4 градуса.

