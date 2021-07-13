Эксперты объяснили, поможет ли Москве искусственный дождь в жару

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что всю неделю в столице будет жара выше 30 градусов. Осадки могли бы помочь сбить зной, однако этим летом засушливая погода сохраняется уже несколько недель. Мы попытались разобраться, может ли Москва вызвать дождь искусственно и способен ли он побороть экстремальную погоду.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Процесс обкатан

Вызов искусственных осадков – известная технология, которая практикуется, например, в сельском хозяйстве. Об этом Москве 24 рассказал доктор географических наук, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Кислов. По его словам, на поток подобная практика поставлена в таких странах, как Израиль и Австралия.

"По расчетам израильских коллег, за счет искусственного влияния прирост осадков составляет порядка 50%. Тем не менее это считается рентабельным, чтобы такие мероприятия проводить", – отметил Кислов.





Александр Кислов доктор географических наук, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Используется специальный самолет, который "засевает" определенную территорию раздробленным льдом из углекислоты. Это нужно, чтобы охладить массу воздуха и таким образом вызвать конденсацию. Как только это происходит, капли падают вниз.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в разговоре с Москвой 24 заметил, что подобные технологии не всегда применялись в мирных целях. Он напомнил, что во время войны во Вьетнаме армия США применила ее как климатическое оружие.

"В рамках операции "Шпинат" Пентагон использовал несколько миллионов тонн реагентов, в основном йодистое серебро, сухой лед. И в течение пяти лет они совершали две тысячи самолето-вылетов, чтобы этим "засевом" провоцировать усиление тропических циклонов и связанных с ним грозовых облаков до стадии перерождения в "супермонстров", – рассказал Тишковец.

На операцию американцы потратили внушительные по тем временам 15 миллионов долларов, продолжает собеседник Москвы 24. В результате ливни многократно превосходили даже тропические климатические нормы, подчеркнул эксперт. За счет аномального количества осадков затопило рисовые поля и размыло Тропу Хо Ши Мина, через которую вьетнамцев снабжали снаряжением и оружием, сообщил Тишковец.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Эффективность не на 100%

Александр Кислов отметил, что в целом дождь способен остудить Москву примерно на 7 градусов. Это связано с тем, что испарение капель вызывает снижение температуры, плюс падение осадков увлекает за собой потоки холодного воздуха из более верхних слоев атмосферы, объясняет он. Однако эксперт сомневается в эффективности искусственного вызова осадков.

"Очень трудно оценить, действительно ли те дожди, которые получились, связаны с воздействием человека. Примерно так же с выздоровлением: одни скажут пациенту, что это произошло благодаря лекарствам, а другие, что его организм сам смог побороть болезнь. И где здесь правда, установить непросто", – приводит пример климатолог.





Александр Кислов доктор географических наук, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Эффективность зависит от того, сколько вы поднимете самолетов с реагентами в небо. Если задействовать целую армию, возможно, она что-то сделает против этого антициклона. Но тогда нужно вложить огромные средства, а успех при этом не гарантирован.

Кислов заявил, что вызов дождевых облаков также может сопровождаться шквалистым ветром.

"Фактически мы спровоцируем определенную мини-бурю. Нет уверенности, что все граждане на это согласятся", – резюмировал Кислов.

В большинстве случаев вызов осадков не приводит ни к каким результатам, соглашается Евгений Тишковец. Чтобы это произошло, должно совпасть сразу несколько важных факторов, говорит специалист. В частности, относительная влажность, геопотенциал и ветровой поток.

"От такого дождя будет очень локальный, очень краткосрочный эффект, которого можно добиться только при определенных условиях. Если процесс обретает материковый масштаб, то с ним невозможно бороться", – говорит Тишковец.





Евгений Тишковец ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" У одного барического образования энергетика – это 10 атомных электростанций. Хоть 100 самолетов в небо поднять, это будет бессмыслица. Есть определенное стечение обстоятельств, когда этот процесс можно подтолкнуть хотя бы к минимальным результатам. Но решать глобальные проблемы с помощью таких примитивных средств – все равно что в XXI веке воевать с помощью лука и стрел.

Тишковец добавил, что вызов осадков может спровоцировать дисбаланс в их распределении. В частности, если в Москве вдруг прольются дожди, в другом регионе может случиться засуха, резюмировал метеоролог.

