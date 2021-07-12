Синоптики рассказали о 30-градусной жаре в столице всю неделю

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В столице на текущей неделе не ожидается резкой смены характера погоды, рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Об этом сообщает RT.
"У нас всю неделю сохранится жаркая погода с дневной температурой выше +30 градусов. Минимальная температура будет в утренние часы в Москве около +20 градусов", – рассказала специалист.
Позднякова добавила, что в начале недели в городе будет преобладать "штилевая погода". По ее словам, днем в субботу возможна кардинальная смена погоды с точки зрения и усиления ветра, и кратковременных дождей.
В столичном главке МЧС сообщили, что в Москве сильная жара продлится до 13 июля. В ближайшие дни температура воздуха в городе будет подниматься до +31...+33 градусов.
Сотрудники ведомства советуют не перегреваться на солнце. По их словам, необходимо носить светлую одежду и головные уборы, пить больше воды и не оставлять детей в местах для купания.
В Москве до вечера вторника, 13 июля, объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Ожидается, что температура воздуха будет выше нормы на 7 и более градусов. Также оранжевый уровень опасности из-за жары объявили в Подмосковье.
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