В МЧС дали рекомендации москвичам из-за сильной жары

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве сильная жара продлится до 13 июля, сообщили в столичном главке МЧС. В ближайшие дни температура воздуха в городе будет подниматься до +31...+33 градусов.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, c 11:00 12 июля до 20:00 13 июля в городе Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +31... +33 градусов", – сказано в сообщении МЧС.

Сотрудники ведомства советуют не перегреваться на солнце. По их словам, необходимо носить светлую одежду и головные уборы, пить больше воды и не оставлять детей в местах для купания.

Ранее сообщалось, что в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности до вечера вторника, 13 июля.

Кроме того, оранжевый уровень опасности из-за жары объявили в Подмосковье. Там предупреждение действует до 21:00 12 июля и с 09:00 13 июля до 18:00 13 июля.

