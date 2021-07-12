Синоптик предупредил о риске повышения средней температуры на планете

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
До конца текущего столетия средняя температура воздуха на Земле может вырасти на пять градусов. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, данная тенденция уже заметна, ее подтвердили специалисты Росгидромета и ученые Всемирной метеорологической службы.
"Если сравнить, например, одно десятилетие с другим, то потепление уже заметно. <...> И даже уже каждое пятилетие может быть теплее предыдущего. Но пока этот вопрос находится в стадии научных дискуссий. Но внутри десятилетки погоду может быть самой разнообразной – могут быть и холодные годы. И подряд два холодных лета или две холодные зимы", – сказал Вильфанд.
По словам метеоролога, резкие перепады погоды могут наблюдаться и в рамках одного месяца. Он может начинаться с жары, уходить в похолодание и снова возвращаться в жару. В последнее время, отметил синоптик, это стало наиболее заметно.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России сообщил, что на предстоящей неделе в некоторых российских регионах ожидается резкое понижение температуры до 15–16 градусов. В частности, на юге Западной Сибири. Ниже климатической нормы, отметил Вильфан, будет и температура на Урале.
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