Синоптик предупредил о резком похолодании в ряде регионов России

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На следующей неделе температура воздуха на юге Западной Сибири может резко понизиться до 15–16 градусов.

Также ниже климатической нормы на три–пять градусов ожидается температура на Урале. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогноз по Омску будет наиболее показательным для ситуации в Западной Сибири – 11 июля там будет около 30 градусов, 12 июля – тоже около 30 градусов, 13 июля начнется понижение, будет 23 градуса максимальная температура, а 14 и 15 июня – уже 14 градусов", – приводит слова синоптика ТАСС.

В Москве же на следующей неделе ожидается усиление жары до 35 градусов. Как ранее рассказал Вильфанд, это произойдет со вторника или среды. Он отметил, что в столице будет намного жарче, чем на российских курортах. В частности, в Сочи максимальная температура составит 28–30 градусов тепла.