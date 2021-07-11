Москвичей предупредили об опасном усилении жары на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жара в Москве в начале следующей недели усилится до 35 градусов и будет сопровождаться высоким уровнем солнечного излучения. Это произойдет со вторника или среды, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Ничем порадовать не могу – жара будет только усиливаться на следующей неделе. Температура будет достигать 34 и даже 35 градусов. Неделя будет по-настоящему жаркая, опасно жаркая", – приводит слова синоптика ТАСС.
Он отметил, что в столице будет намного жарче, чем на российских курортах. В частности, в Сочи максимальная температура составит 28–30 градусов тепла. По словам Вильфанда, аномальная жара может продержаться в Москве до конца следующей недели.
Индекс ультрафиолетового излучения, подчеркнул синоптик, будет достигать 5–5,5 единиц, в то время как безопасным и комфортным является показатель в две единицы.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что 13, 15 и 16 июля Москву ждут три тепловых рекорда за всю историю метеонаблюдений.
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