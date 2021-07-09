Синоптик рассказал, как долго продлится жара в Центральной России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Высокое атмосферное давление и жара, вызванные скандинавским антициклоном, сохранятся в Центральной России как минимум до 14–15 июля. Об этом радиостанции "Комсомольская правда" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Так как он (антициклон. – Прим. ред.) пришел со Скандинавии, в начале он был достаточно прохладным. Но он быстро прогрелся. В столице уже вчера температура перешагнула рубеж +30 градусов. Простоит этот антициклон, по прогнозам, которые у нас имеются, до середины месяца", – пояснил синоптик.
По его словам, средняя температура воздуха в июле будет на 2–4 градуса выше нормы, однако до рекорда не дойдет. Осадков будет на 30–40% меньше обычного, но и в этом случае речи о рекорде не идет.
Метеоролог подчеркнул, что малое количество дождей вызывает беспокойство. При этом Леус выразил надежду на то, что засушливая погода не приведет к пожарам.
Он также коснулся ситуации на юге России. В ближайшие 5–6 дней в Крым и на Кубань придет засушливая погода без осадков, отметил он.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о "парниковом котле". Он объяснил, что антициклон перекрывает пути ветрам и блокирует западный перенос, который приносит циклоны, это приводит к зною и отсутствию осадков.
По его словам, данное погодное явление продлится еще 5–6 суток, что происходит лишь в 1% случаев.
Москвичам рассказали об аномальной жаре в городе
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