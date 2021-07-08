В Москве из-за жары пять раз проведут аэрацию воздуха

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице установилась жаркая погода и городские службы планируют провести аэрацию воздуха пять раз в течение дня. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Он пояснил, что, если температура воздуха прогревается выше 25 градусов, помимо стандартного полива проезжей части, производится аэрация. Для этого струи воды поливомоечной техники направляют вверх, чтобы они охлаждали не только дорогу, но также нагревающийся от асфальта воздух.
Заммэра рассказал, что в жару городские службы в цикличном режиме каждые 3 часа поливают проезжую часть, так как при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт в большей степени подвержен пластической деформации.
Ранее в столичном управлении ГИБДД призвали автомобилистов отказаться от поездок на машине в жаркую погоду. В ведомстве рассказали о нескольких ДТП с летальными исходами, которые произошли из-за плохого самочувствия водителей.
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