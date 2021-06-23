В ГИБДД призвали столичных автомобилистов отказаться от поездок в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столичном управлении ГИБДД призвали автомобилистов отказаться от поездок на машине в жаркую погоду.
"В условиях устоявшейся жаркой погоды, в случае плохого самочувствия, признаков утомления и других причин, указывающих на нестабильное физическое состояние, избегайте управления транспортом", – говорится в тексте обращения.
В Госавтоинспекции обратили внимание на тот факт, что за последние три дня по причине плохого самочувствия в столице произошло два ДТП с летальными исходами. 21 июня на Садовой-Каретной улице водитель грузовика потерял сознание и въехал в парапет пешеходного перехода. Он скончался еще до столкновения. А 23 июня в районе ТиНАО женщина, также потеряв сознание, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом. От полученных травм она скончалась на месте.
Ранее Гидрометцентр РФ сообщил, что 23 июня в 14:10 столбики термометров в Москве достигли отметки +34,7 градуса. По словам синоптиков, такого жаркого дня в июне никогда за историю метеонаблюдений не было.
Из-за высокой температуры воздуха в Москве и Подмосковье продлен оранжевый уровень погодной опасности до 12:00 четверга, 24 июня. Среднесуточная температура прогнозируется выше нормы на 7–10 градусов.
Автомобилисты показали, как спасаются от жары
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