В ГИБДД призвали столичных автомобилистов отказаться от поездок в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном управлении ГИБДД призвали автомобилистов отказаться от поездок на машине в жаркую погоду.

"В условиях устоявшейся жаркой погоды, в случае плохого самочувствия, признаков утомления и других причин, указывающих на нестабильное физическое состояние, избегайте управления транспортом", – говорится в тексте обращения.

В Госавтоинспекции обратили внимание на тот факт, что за последние три дня по причине плохого самочувствия в столице произошло два ДТП с летальными исходами. 21 июня на Садовой-Каретной улице водитель грузовика потерял сознание и въехал в парапет пешеходного перехода. Он скончался еще до столкновения. А 23 июня в районе ТиНАО женщина, также потеряв сознание, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом. От полученных травм она скончалась на месте.

Ранее Гидрометцентр РФ сообщил, что 23 июня в 14:10 столбики термометров в Москве достигли отметки +34,7 градуса. По словам синоптиков, такого жаркого дня в июне никогда за историю метеонаблюдений не было.

Из-за высокой температуры воздуха в Москве и Подмосковье продлен оранжевый уровень погодной опасности до 12:00 четверга, 24 июня. Среднесуточная температура прогнозируется выше нормы на 7–10 градусов.

