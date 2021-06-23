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Общество

15:21

Температура в Москве достигла абсолютного максимума для июня

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура в Москве достигла абсолютного максимума для июня. Воздух в 14:10 прогрелся до плюс 34,7 градуса, сообщает Гидрометцентр РФ.

По словам синоптиков, такого жаркого дня в июне никогда за историю метеонаблюдений не было.

Ранее сообщалось, что рекордная температура для 23 июня в Москве составляла 33,6 градуса и была зафиксирована в 1948 году.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что причиной рекордов жары стал антициклон, установившийся на Русской равнине.

В столице ранее был зафиксирован температурный рекорд для 22 июня за всю историю метеонаблюдений. К 12:00 по столичному времени воздух прогрелся до 31,9 градуса. Предыдущий рекорд зарегистрировали в 1917 году.

Из-за аномальной жары питьевую воду раздают пассажирам общественного транспорта на 22 станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК).

Столбики термометров в Москве показали 52 градуса тепла на солнце

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