Питьевую воду раздают на 22 станциях метро и МЦК

Пассажирам столичного метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары

Питьевую воду раздают пассажирам общественного транспорта на 22 станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса столицы.

"Прямо сейчас раздаем пассажирам воду на станциях, потому что сегодня очень жарко", – объяснили в ведомстве.

На данный момент напитки доступы на станциях метро "Выхино", "Багратионовская", "Измайловская", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Бунинская аллея" и других. Также взять воду можно на станциях МЦК Стрешнево, Панфиловская, Лихоборы и некоторых других.

Полный список станций, где раздают питьевую воду, приводится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В столице ранее был зафиксирован температурный рекорд для 22 июня за всю историю метеонаблюдений. К 12:00 по столичному времени воздух прогрелся до 31,9 градуса. Предыдущий рекорд зарегистрировали в 1917 году.