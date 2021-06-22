Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

17:21

Питьевую воду раздают на 22 станциях метро и МЦК

город погода

Пассажирам столичного метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары

Питьевую воду раздают пассажирам общественного транспорта на 22 станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса столицы.

"Прямо сейчас раздаем пассажирам воду на станциях, потому что сегодня очень жарко", – объяснили в ведомстве.

На данный момент напитки доступы на станциях метро "Выхино", "Багратионовская", "Измайловская", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Бунинская аллея" и других. Также взять воду можно на станциях МЦК Стрешнево, Панфиловская, Лихоборы и некоторых других.

Полный список станций, где раздают питьевую воду, приводится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В столице ранее был зафиксирован температурный рекорд для 22 июня за всю историю метеонаблюдений. К 12:00 по столичному времени воздух прогрелся до 31,9 градуса. Предыдущий рекорд зарегистрировали в 1917 году.

Пассажирам столичного метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать