Температурный рекорд 1917 года побит в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице установлен температурный рекорд для 22 июня, к 12:00 воздух в городе прогрелся до +31,9 градуса, следует из данных Гидрометцентра.

Синоптики отметили, что предыдущий максимум для этого дня фиксировался в 1917 году и составлял +31,8 градуса.

Накануне в Москве также был установлен рекорд. Тогда столбики термометров поднялись до отметки +31,1 градуса. Предыдущий максимум температуры для 21 июня составлял +30,9 градуса тепла и был зафиксирован в 1956 году.

Ранее москвичей предупредили, что на этой неделе может быть установлена серия температурных рекордов из-за жары.

В МЧС порекомендовали меньше курить, проводить влажную уборку и отказаться от употребления слишком холодных напитков.

Также специалисты посоветовали выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки. Это может быть чай, негазированная минеральная вода, подсоленная вода и прохладительные напитки.

