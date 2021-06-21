Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Температурный рекорд 1956 года побит в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.
По данным синоптиков, воздух на метеостанции на ВДНХ в течение дня прогрелся до 31,1 градуса.
"Сегодня в Москве был побит рекорд дня, установленный 21 июня 1956 года. Тогда синоптики зафиксировали в городе температуру 30,9 градуса", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что абсолютный температурный рекорд для 21 июня и всего месяца был зафиксирован в 1901 году. Тогда воздух раскалился до 34,7 градуса.
Ранее в столичном регионе продлили оранжевый уровень погодной опасности. Теперь он действует до утра среды, 23 июня.
Ранее москвичей предупредили об урагане в выходные. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, непогода может сопровождаться градом и ливнями. Синоптик назвал надвигающийся ураган "атмосферным монстром".
Спасатели дали рекомендации поведения в жару. Специалисты посоветовали выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки. Это может быть чай, негазированная минеральная вода, подсоленная вода и прохладительные напитки.
Столбики термометров в Москве показали +45 градусов на солнце
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