Москвичей предупредили об урагане в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в выходные ожидается ураган. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, непогода установится из-за смены воздушных масс.

"К выходным атмосфера будет настолько заряжена, что сформируются отдельные башенки грозовых облаков, скоротечные ливни. Они освежат воздух в лучшем случае на несколько градусов. В выходные или на рубеже этой и следующей недели в результате смены воздушных масс надо ожидать, что атмосфера может выстрелить очень сильным ливневым дождем, грозой, градом, шквалом и даже может быть ураган", – заявил синоптик в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он отметил, что так всегда происходит при смене аномальной жары на более прохладные процессы. При этом Тишковец предупредил, что жара продержится в столице еще несколько дней.

"Со вторника по пятницу столбики термометров будут четырежды кряду подниматься до рекордных отметок – это +33…+36. Падут прежние достижения 1917, 1948 года и незабываемого 2010 года. Кроме того, будет установлен пятый рекорд – это будет максимум всего июня, который держится с далекого 1901 года с температурой +34,7", – добавил метеоролог.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы продолжают аэрацию воздуха в Москве из-за жары. Особый уход также получают и растения на городских клумбах. Цветники поливают утром или вечером после 17:00, увлажняя землю на глубину залегания корней.

В МЧС дали рекомендации поведения в жару. Специалисты посоветовали выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки. Это может быть чай, негазированная минеральная вода, подсоленная вода и прохладительные напитки.