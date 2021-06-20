Врач рассказала, как вести себя в жару, чтобы не навредить здоровью

Как следует вести себя в жару, чтобы не навредить здоровью? Какие напитки и продукты сейчас можно употреблять, а что лучше отложить на более прохладный период?

Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

