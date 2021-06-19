Минтруд заявил, что по ТК не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что Трудовым кодексом РФ не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации.

Он отметил, что вопрос об обязательной вакцинации в регионах относится к зоне ответственности местных властей.

"Это же полномочия субъекта, в зависимости от того, как разворачивается ситуация по тому или иному субъекту. Поэтому здесь нужно смотреть на конкретную ситуацию", – сказал он.

Котяков добавил, что от эпидемиологической ситуации в регионах зависит и перевод сотрудников на удаленку.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг в столице.

Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.

Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий.