Ученые выяснили, что треть переболевших COVID-19 страдает нервными расстройствами

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Ученые из США и Великобритании в ходе совместной работы выяснили, что нарушения в мозговой деятельности у переболевших коронавирусом возникают чаще, чем у перенесших другие вирусные заболевания. Об этом сообщает "Мир 24".
Участниками эксперимента стали 200 тысяч человек. Испытуемых обследовали через полгода после перенесенного COVID-19. Их проверили на наличие 14 нервных или психических расстройств.
Ученые выяснили, что у трети респондентов ухудшилось психическое здоровье. Наиболее распространенная проблема – возникновение тревожного расстройства (17%). На втором месте – аффективное расстройство (14%).
Ранее в Минздраве рассказали, что у 99% переболевших коронавирусом возникают неврологические нарушения. Как правило, пациенты жалуются на головную боль, нарушение чувствительности, обоняния и вкуса, парезы, параличи, тревогу и депрессию.
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