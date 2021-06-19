В Москве откроют еще два обсерватора для пациентов с легким течением COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Два новых обсерватора для лечения пациентов с легким течением коронавируса откроют в Москве. Учреждения предназначены для тех, кто не имеет возможности самоизолироваться дома. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В Москве на фоне осложнения эпидемиологической обстановки снова растет потребность в обсервационных центрах. У нас продолжали работать два обсерватора на базе филиала Московского городского центра реабилитации в Крылатских холмах и санатория имени Артема Сергеева. Мы уже открыли еще одно обсервационное пространство – на базе Комплексного реабилитационно-образовательного центра. Еще два учреждения возвращаются к работе 20 и 25 июня. Таким образом, в городе будут работать пять обсерваторов", – прокомментировала Ракова.
Она уточнила, что в данных заведениях смогут находиться до 600 взрослых и 50 детей. За все время работы обсерваторы приняли уже порядка 13 тысяч человек.
В частности, обсерватор в реабилитационном центре для инвалидов "Царицыно" будет открыт 20 июня. 25 числа открывается обсерватор в Социально-реабилитационном центре ветеранов войн и вооруженных сил на Олимпийском проспекте.
Для комфортного пребывания пациентов предусмотрено многоразовое питание, шкафчики для хранения личных вещей, организован досуг. Все услуги предоставляются бесплатно.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в случае осложнения ситуации с распространением коронавируса обязательная вакцинация может быть введена в некоторых регионах РФ. Она уточнила, что с 18 июня обязательная вакцинация вводится в Туле. Она коснется горожан из групп риска.
Около 12 тыс коек для больных коронавирусом уже развернуто в Московской области
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