Собянин рассказал о технологиях, которые помогли Москве в борьбе с коронавирусом

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В борьбе с коронавирусом в течение последнего года в Москве большую роль сыграли уникальные медицинские центры, врачебные практики и научные достижения, написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.
"Больше года Москва живет в условиях пандемии COVID-19. За это время мы многое узнали об этой болезни и научились противостоять ей. А массовая вакцинация, которую Москва начала первой в стране, положит конец распространению заболевания", – отметил мэр.
В самом начале пандемии в столице был введен режим повышенной готовности, а также разработана система тестирования для оперативного выявления заболевших. ПЦР-тесты делали людям из групп риска, прибывшим из других стран, тем, кто проживает с заболевшими или имеет симптомы ОРВИ.
Кроме того, с мая горожане получили возможность проверять уровень антител к COVID-19 в ИФА-центрах. Это позволило выявлять бессимптомных носителей вируса.
Собянин подчеркнул, что результаты анализов доступны в электронной медицинской карте, а дополнительно их отправляют по СМС.
Также в городе в начале марта 2020 года многие московские клиники были перепрофилированы под борьбу с инфекцией. Флагманом стал комплекс в Коммунарке, где оборудовали санпропускники и шлюзы, разделившие чистую и красную зоны. За короткий период была построена и инфекционная больница в Вороновском. В Москве было развернуто 26 тысяч коек, отметил градоначальник.
Мэр напомнил, что в апреле был создан комитет для разработки протоколов диагностики и лечения нового вируса, в который входили 23 эксперта. Они структурировали стандарт в подходе к лечению COVID-19.
Уточняется, что в Москве одними из первых начали применять донорскую плазму с антителами для лечения пациентов. Это значительно снижает риски тяжелого течения болезни и перевода пациента на аппарат ИВЛ.
Служба амбулаторной помощи была перепрофилирована под лечение горожан на дому. Кроме того, в городе открылись КТ-центры для диагностики, что позволило снизить нагрузку на стационары.
Сергей Собянин также отметил роль искусственного интеллекта в борьбе с инфекцией. Он позволил рентгенологам быстрее определять стадии развития пневмонии.
Центры телемедицины позволили пациентам, проходящим лечение на дому, общаться с медиками по видеосвязи. Врачи при этом оценивали состояние москвичей и давали им соответствующие рекомендации.
По словам мэра, Москва первой в России начала кампанию по вакцинации населения. В настоящее время бесплатно прививку можно получить во многих точках города.
Ранее стало известно, что москвичи получили дополнительную социальную поддержку во время пандемии.
С февраля прошлого года в Москве была создана сеть из 16 обсерваторов для временного содержания людей, которые были обязаны соблюдать режим самоизоляции, но не имевших возможности сделать это дома. Всего в таких обсерваторах разместились более 11 тысячи человек.
Центр телемедицины в Москве провел более 1 млн консультаций за год работы
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