Собянин: отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Системы ПВО предотвратили атаку еще одного вражеского беспилотника на Москву в ночь на четверг, 1 января. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Сотрудники экстренных служб в данный момент работают на месте падения фрагментов БПЛА. Последствия воздушной атаки уточняются.

С вечера 31 декабря средства ПВО уничтожили уже пять вражеских беспилотников на подлете к столице.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА в аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на полеты. Спустя некоторое время ограничения были отменены.