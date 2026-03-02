Армия Израиля сообщила о начале новой волны ударов по Тегерану

Фото: ТАСС/AP/Vahid Salemi

Армия обороны Израиля заявила о начале новой волны авиационных ударов по иранским военным объектам в центре Тегерана. Об этом говорится в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Как добавило издание Mehr, атаке США и Израиля также подвергся город Ахваз на западе Ирана. Подробности случившегося пока не приводятся.

Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ власти республики ввели чрезвычайное положение и приказали нанести удары по еврейскому государству и американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские вооруженные силы потопили девять кораблей ВМС Ирана и уничтожили их штаб. Кроме того, американское Центральное командование подтвердило использование бомбардировщиков B-2 для ударов по Ирану.

Американский лидер допустил, что совместная военная операция может продлиться около четырех недель. Он подчеркнул, что американские войска уничтожили больше представителей власти Ирана, чем планировалось.