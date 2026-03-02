В Госдуме напомнили, что рабочая неделя перед 8 марта не будет сокращенной

Фото: depositphotos/puhhha

Россиян ожидает полная пятидневная рабочая неделя перед ближайшими трехдневными выходными по случаю Международного женского дня, который отмечается 8 марта. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Поскольку 8 марта (воскресенье. – Прим. ред.) не выпадает на начало выходных дней, то предшествующий выходным будний день 6 марта (пятница. – Прим. ред.), к сожалению, не будет сокращенным", – приводит ТАСС слова депутата.

Таким образом, нерабочими станут суббота, воскресенье и понедельник – с 7 по 9 марта. Следующая за ними рабочая неделя, соответственно, будет четырехдневной. Следующих праздничных выходных россиянам придется ждать до 1 мая.

Майские праздники в этом году будут длиться шесть дней: с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 число.

1 мая – День Труда – выпадет на пятницу, в связи с чем выходные дни будут 1, 2 и 3 мая. В свою очередь, 9 мая – День Победы – совпадет с субботой, поэтому 9, 10 и 11 числа также будут выходными днями.