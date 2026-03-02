Иран отказался от переговоров с США

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Тегеран не будет вести никаких переговоров с Вашингтоном. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами" и теперь боится "дальнейших потерь среди американских войск".

Военная операция Израиля и США против Ирана началась 28 февраля. В ответ власти республики объявили чрезвычайное положение и приказали нанести удары по еврейскому государству и американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Позже стало известно, что в результате одной из атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В связи с этим в стране объявили 40-дневный траур. Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выразили свои соболезнования и осудили убийство Хаменеи.

МИД Ирана также подтвердил гибель министра обороны страны генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде, начальника Генштаба генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави и других высших руководителей силовых структур.

Трамп указывал, что новое руководство Ирана инициировало переговоры с Вашингтоном после начала военной операции, и он согласился на диалог. Американский лидер также допустил, что военная операция в Иране может продлиться около четырех недель. Он подчеркнул, что американские войска уничтожили больше представителей власти республики, чем планировалось.