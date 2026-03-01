Форма поиска по сайту

01 марта, 19:36

Происшествия

Трамп заявил, что новое руководство Ирана инициировало переговоры с Вашингтоном

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана инициировало переговоры с Вашингтоном после начала военной операции, и он согласился на диалог. Об этом он заявил в интервью The Atlantic.

“Они хотят говорить, и я согласился на разговор, так что я буду с ними общаться. Им следовало сделать это раньше. Им следовало гораздо раньше пойти на то, что было очень практично и легко сделать. Они ждали слишком долго”, – сказал американский лидер, отказавшись называть сроки возможных контактов.

Он также подчеркнул, что операция США против Ирана идет с опережением графика, и ситуация развивается "крайне позитивно". Кроме того, в ходе операции, по словам президента, уже были убиты 48 "лидеров" Ирана, однако подробности о погибших он раскрывать не стал.

Параллельно армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о новой серии ударов по десяткам командных центров и штабов на территории Ирана, включая здания генштаба внутренней безопасности и штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции "Саралла" в Тегеране.

ЦАХАЛ также зафиксировала очередной ракетный запуск со стороны Ирана и сообщила о начале новой волны ударов по столице страны.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал усилить удары по Ирану в ближайшие дни, заявив, что вчера, 28 февраля были убиты высокопоставленные представители режима, включая аятоллу Али Хаменеи, а силы Израиля продолжают наносить удары по стратегическим объектам в Тегеране с возрастающей силой.

Между тем, число погибших в результате удара по школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана возросло до 165 человек. По данным прокуратуры провинции Хормозган, в результате происшествия ранено 96 человек.

Израильская сторона и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал военную операцию США и Израиля против Исламской Республики безответственным шагом.

