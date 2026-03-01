МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран и Израиль

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в Иран и Израиль до нормализации обстановки. Об этом сообщили в телеграм-канале дипведомства.

"Настоятельно рекомендуем российским гражданам, находящимся в регионе, проявлять максимальную бдительность и осторожность, соблюдать повышенные меры личной безопасности", – говорится в сообщении.

В дипведомстве призвали не приближаться к военным и государственным объектам, не вести фото- и видеосъемку, избегать мест массового скопления людей и выполнять указания местных властей. Тем, кто уже находится в Иране или Израиле, по возможности рекомендовано выехать в более безопасные районы или соседние страны.

Посольство РФ в Тель-Авиве отдельно рекомендовало россиянам покинуть территорию Израиля при наличии такой возможности, подчеркнув необходимость сохранять спокойствие и находиться вблизи безопасных мест.

В посольстве РФ в Иране сообщили, что данных о пострадавших среди россиян не поступало. Дипмиссия принимает обращения граждан и оказывает содействие в вопросах эвакуации.

По данным посольства РФ в Эр-Рияде, россияне в Саудовской Аравии в результате обострения ситуации в регионе не пострадали.

Между тем, в Ассоциации туроператоров России сообщили, что отели Дубая и Шарджи выселяют туристов по окончании оплаченного срока проживания, если они не могут покинуть ОАЭ из-за ограничений на авиасообщение.

"Туроператоры самостоятельно занимаются продлением размещения и поиском альтернативных вариантов для своих клиентов, тогда как самостоятельным туристам приходится решать вопрос с проживанием и искать свободные номера в отелях своими силами", – уточнил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что интенсивные и точечные бомбардировки будут продолжаться "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке", а постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал военную операцию безответственным шагом.

В результате атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство, все гражданские аэропорты приостановили работу, после чего российские авиакомпании сообщили о временном прекращении полетов в эти страны.

В РСТ туристам рекомендовали аннулировать туры с вылетом в ближайшие дни через страны Ближнего Востока и подбирать альтернативные направления совместно с туроператорами.