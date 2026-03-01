На военной базе в Абу-Даби произошел пожар после обстрела Ирана

Фото: 123RF.com/albertttt

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку двух иранских беспилотников на склад на военно-морской базы Ас-Салям в Абу-Даби. Об этом сообщает Минобороны ОАЭ.

В результате возник пожар в двух контейнерах со строительными материалами. Несмотря на это, никто не погиб.

Однако министерство предупредило, что оставляет за собой право ответить на удар по военной базе.

1 марта иранская армия нанесла удары по 27 американским военным базам, расположенным в странах Ближнего Востока. По информации СМИ, взрывы раздались в Кувейте, ОАЭ, Бахрейне, а также в столице Катара Дохе. Во всех указанных странах объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в Иордании.

В КСИР заявили, что также нанесли удар по крупному оборонно-промышленному комплексу в Тель-Авиве. В корпусе заявили, что "не позволят замолчать сиренам" в Израиле и на базах США и в скором времени предпримут "еще более мощную атаку на объекты и цели противника".

