01:59Политика
Великобритания разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану
Фото: depositphotos/trekandshoot
Британия предоставила США свои военные базы для нанесения ударов по ракетным складам на территории Ирана. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своем обращении в соцсети X.
По словам политика, единственный способ остановить угрозу со стороны Ирана – это уничтожить ракеты в месте их запуска. В связи с этим Лондон разрешил США использовать свои базы для этой "конкретной и ограниченной оборонительной цели".
Стармер утверждает, что такое решение было принято, чтобы не допустить запуска иранских ракет по всему Ближнему Востоку. Он подчеркнул, что Великобритания не присоединится к американским ударам.
Вместе с тем Лондон отправит британских и украинских специалистов в страны Персидского залива для оказания помощи в уничтожении иранских беспилотников, добавил Стармер.
Израиль и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
По словам президента США Дональда Трампа, военная операция в Иране может продлиться около четырех недель. Он подчеркнул, что операция проходит согласно плану. Более того, американские войска уничтожили больше представителей власти Ирана, чем планировалось.
