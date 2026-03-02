Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:59

Политика

Великобритания разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану

Фото: depositphotos/trekandshoot

Британия предоставила США свои военные базы для нанесения ударов по ракетным складам на территории Ирана. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своем обращении в соцсети X.

По словам политика, единственный способ остановить угрозу со стороны Ирана – это уничтожить ракеты в месте их запуска. В связи с этим Лондон разрешил США использовать свои базы для этой "конкретной и ограниченной оборонительной цели".

Стармер утверждает, что такое решение было принято, чтобы не допустить запуска иранских ракет по всему Ближнему Востоку. Он подчеркнул, что Великобритания не присоединится к американским ударам.

Вместе с тем Лондон отправит британских и украинских специалистов в страны Персидского залива для оказания помощи в уничтожении иранских беспилотников, добавил Стармер.

Израиль и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По словам президента США Дональда Трампа, военная операция в Иране может продлиться около четырех недель. Он подчеркнул, что операция проходит согласно плану. Более того, американские войска уничтожили больше представителей власти Ирана, чем планировалось.

Появилось видео из ОАЭ на фоне атак со стороны Ирана

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика