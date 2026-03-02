Форма поиска по сайту

02 марта, 05:37

Политика

Американский авианосец сменил местоположение после удара Ирана

Фото: ТАСС/Zuma

Американский авианосец "Авраам Линкольн" был вынужден покинуть район своего местоположения после удара иранских военных. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Уточняется, что судно направилось в сторону Индийского океана. В КСИР рассказали, что атаковали авианосец с помощью четырех крылатых ракет.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля, из-за чего в республике было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские вооруженные силы потопили девять кораблей ВМС Ирана и уничтожили их штаб. Кроме того, американское Центральное командование подтвердило использование бомбардировщиков B-2 для ударов по Ирану.

Американский лидер допустил, что совместная военная операция США и Израиля в Иране может продлиться около четырех недель. Он подчеркнул, что американские войска уничтожили больше представителей власти Ирана, чем планировалось.

МИД России осудил нападение США и Израиля на Иран

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
