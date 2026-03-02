Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Пермском крае

Фото: MAX/"Центральное МСУТ СК России"

Десять вагонов в хвостовой части грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Ферма – Бахаревка в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

При этом один из сошедших вагонов-зерновозов задел локомотив технического электропоезда, который следовал по соседнему пути, что привело к сходу этого локомотива. Пострадавших не выявлено, движение на перегоне приостановлено.

Для ликвидации последствий были подняты восстановительные поезда. Возможны задержки пассажирских поездов. Обстоятельства инцидента уточняются, в РЖД создали оперативный штаб.

Ранее на перегоне Улак – Верхнезейский в Амурской области произошел сход одного вагона грузового состава, перевозившего уголь. Никто из людей не пострадал, угроза экологического загрязнения отсутствовала.

Еще один инцидент произошел до этого в Хабаровском крае, где сошли с рельсов 25 вагонов с углем, из них 21 – с опрокидыванием. Авария случилась на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань.