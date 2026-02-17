Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 09:25

Транспорт

На Крымском мосту задержали 16 пассажирских поездов из-за перекрытия

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

16 пассажирских поездов задерживаются из-за временного перекрытия движения по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).

Как уточнили в компании, движения по мосту нет с 18:40 понедельника, 16 февраля. Время отклонения от графика составляет от 1,5 до 8 часов.

Речь идет о следующих составах: № 92 Москва – Севастополь, № 77 Симферополь – Санкт-Петербург, № 91 Севастополь – Москва, № 186 Тюмень – Симферополь, № 196 Москва – Симферополь, № 8 Санкт-Петербург – Севастополь, № 28 Москва – Симферополь, № 327 Симферополь – Кисловодск, № 316 Адлер – Симферополь, № 195 Симферополь – Москва, № 328 Кисловодск – Симферополь, № 67 Симферополь – Москва.

В СКЖД добавили, что всем пассажирам будет оказана помощь и поддержка. Пассажиров поездов, которые задерживаются более чем на 4 часа, обеспечат питанием.

Ранее 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги в Кировской области. Движение на перегоне было временно приостановлено.

Вскоре восстановительные работы были полностью завершены. Поезда на участке начали курсировать по обоим путям в штатном режиме.

Читайте также


транспортрегионы

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика