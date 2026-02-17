На Крымском мосту задержали 16 пассажирских поездов из-за перекрытия

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

16 пассажирских поездов задерживаются из-за временного перекрытия движения по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).

Как уточнили в компании, движения по мосту нет с 18:40 понедельника, 16 февраля. Время отклонения от графика составляет от 1,5 до 8 часов.

Речь идет о следующих составах: № 92 Москва – Севастополь, № 77 Симферополь – Санкт-Петербург, № 91 Севастополь – Москва, № 186 Тюмень – Симферополь, № 196 Москва – Симферополь, № 8 Санкт-Петербург – Севастополь, № 28 Москва – Симферополь, № 327 Симферополь – Кисловодск, № 316 Адлер – Симферополь, № 195 Симферополь – Москва, № 328 Кисловодск – Симферополь, № 67 Симферополь – Москва.

В СКЖД добавили, что всем пассажирам будет оказана помощь и поддержка. Пассажиров поездов, которые задерживаются более чем на 4 часа, обеспечат питанием.

Ранее 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги в Кировской области. Движение на перегоне было временно приостановлено.

Вскоре восстановительные работы были полностью завершены. Поезда на участке начали курсировать по обоим путям в штатном режиме.

