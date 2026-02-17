Опубликована деловая программа Форума будущих технологий

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Стала известна полная деловая программа Форума будущих технологий, соответствующая информация опубликована на сайте мероприятия.

Форум пройдет в Центре международной торговли в Москве с 25 по 26 февраля, его главной темой станет "Биоэкономика для человека". Всего в рамках форума ожидается свыше 30 тематических сессий и панельных дискуссий, в которых примут участие свыше 100 спикеров. Главным событием программы станет пленарное заседание.

Деловая программа форума разделена на 4 блока: "Технологии: биоэволюция", "Человек: новая среда обитания", "Отрасли: устойчивое развитие" и "Экосистема: стратегия общества". В рамках первого блока участники мероприятий обсудят использование искусственного интеллекта (ИИ) в фармокологии, медицине, агропромышленном секторе, а также аддитивные биотехнологии, биофармацевтику будущего, синтетическую биологию и ядерные технологии, применяемые во многих сферах биоэкономики.

В ходе второго делового трека на форуме поднимут вопросы продовольственной безопасности, применения биоэкономики в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности, а также биоиндустрию замкнутого цикла. В рамках третьего блока участники обсудят вопросы возобновляемых ресурсов, выработоку энергии, снижение вреда окружающей среде, биомайнинг полезных ископаемых и многое другое.

Главными темами последнего делового трека станут экспорт биопродукции, нормативно-правовое регулирование отрасли, развитие центров генетических ресурсов, вопросы биогеополитики, привлечения инвестиций. Также участники обсудят мифы биоэкономики, вопросы биоэтики. Кроме того, организаторы подведут итоги конкурса грантов Российского научного фонда (РНФ).

"Программа Форума будущих технологий представляет собой комплексный подход к развитию биоэкономики – одного из приоритетных направлений технологического развития России", – сказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Он напомнил, что по нацпроекту "Биоэкономика" к 2030 году нужно нарастить долю отечественной биотехнологической продукции на рынке до 55%, а объемы производства – на 96%. При этом первый зампред кабмина РФ, сопредседатель оргкомитета форума Денис Мантуров добавил, что у РФ большой потенциал в науке и в разработках, которые должны получить свою жизнь в индустриализации. Поэтому необходимо удвоить объемы производства в тех сферах, где есть биоэкономика.

"Это и природоподобные технологии, и новые материалы с использованием живых систем, и многие другие направления, которые будут представлены в том числе на выставке, где и зарубежные, и российские эксперты, и заинтересованные стороны могут получить для себя много новой информации, обменяться мнениями и найти новые контакты", – отметил Мантуров.

Россия стоит в числе лидеров по мировому объему возобновляемых биоресурсов, указал зампред правительства России Дмитрий Чернышенко. По его словам, у страны есть не только отличные стартовые позиции в отрасли, но и все необходимые компетенции и уникальные научные разработки.

"На площадке представят передовые разработки в области генетики, био- и природоподобных технологий. Как сказал Владимир Путин, биоэкономика – важнейшая тема с точки зрения качества глобального роста", – отметил он.

По словам министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, для РФ биоэкономика является не просто технологическим суверенитетом, но и возможностью нового вектора для технологического лидерства. Ключевой задачей нацпроекта "Биоэкономика" является эффективная капитализация ресурсного потенциала и создание конкурентоспособных производств. Также задачей проекта является вывести страну в лидеры мирового биотехнологического рынка.

Среди участников форума заявлены помощник президента РФ Андрей Фурсенко, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, гендиректор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА РФ Всеволод Белоусов, глава лаборатории дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и другие.

Ранее Путин заявлял, что российским ученым предстоит создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги. По его словам, России требуются открытия, изобретения и реальный научный вклад в достижение национальных целей развития.

Все это необходимо для обеспечения технологического лидерства страны в перспективных ключевых областях. В РФ и дальше будут создавать такие условия, чтобы ученые и специалисты могли реализовываться у себя дома, указывал лидер страны.

