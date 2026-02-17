РСТ сообщил об отсутствии обращений от россиян из-за падения лифта в отеле Пхукета

Фото: телеграм-канал Mash

Обращений от российских туристов, связанных с падением лифта в отеле на Пхукете, не поступало. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

По данным СМИ, авария произошла 16 февраля в отеле, расположенном недалеко от пляжа Ката. В результате инцидента пострадали шесть россиян.

Среди них оказались 8-летний ребенок и 16-летний подросток. Всех тех, кто находился в лифте, госпитализировали.

Ранее лифт, внутри которого находились женщина и трехлетняя девочка, рухнул со второго этажа в Санкт-Петербурге. Благодаря системе безопасности конструкция застряла между этажами. Несмотря на это, обе пассажирки пострадали.

Еще один случай произошел в одном из жилых домов в городе Арзамасе в Нижегородской области. Там лифт с пассажиром рухнул с восьмого этажа. В результате пострадал мужчина. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

