17 февраля, 14:11

На Земле началось первое в этом году солнечное затмение

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На Земле началось первое из двух в 2026 году солнечных затмений. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По наблюдениям ученых, полутень Луны накрыла планету со стороны Антарктиды около 20 минут назад. Примерно в 14:44 по московскому времени спутник полностью заслонит Солнце, создав на небе огненное кольцо.

При этом увидеть явление смогут лишь несколько десятков человек на Земле, обратили внимание в лаборатории.

Кольцевая фаза затмения продлится до 15:37, а его пик придется на 15:13, уточняли ранее исследователи, добавив, что наблюдать феномен на территории России не удастся.

Тем не менее Водолеи, Львы, Скорпионы и Тельцы смогут сильнее всех ощутить влияние солнечного затмения, указывала астролог Татьяна Ермолина. По ее словам, явление пройдет в 29 градусе Водолея. Это означает, что главной его темой станет свобода, борьба за право делать то, что хочется, и получать то, на что претендуешь.

