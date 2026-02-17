РКФ: угощать собак классическими блинами категорически нельзя

Фото: 123RF.com/bobipro

Угощать питомцев классическими блинами с начинками категорически нельзя. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Российской кинологической федерации (РКФ).

"Однозначный запрет на классические блины, в рецепте которых содержатся мука, сахар, соль, сливочное масло. Это недопустимые для собаки ингредиенты, которые могут привести к печальным последствиям", – отметил президент организации Владимир Голубев.

Он посоветовал давать собакам угощение в строго установленное время и класть его в миску. Если питомец хорошо переносит кисломолочные продукты и яйца, то ему можно дать блины по специальному рецепту. В его основе должен быть нежирный творог или кефир и яйцо. Однако муку собаки переваривают трудно. Ее можно заменить на овсяную или рисовую.

"Никакого сахара и соли. В зависимости от получившейся консистенции можно выпекать либо блинчик, либо небольшой оладушек. Но масло добавлять нельзя, поэтому лучше, если блюдо будет выпечено в духовке", – говорится в сообщении.

В качестве начинки РКФ рекомендовал использовать банан, печеное яблоко, голубику, чернику или привычные мясные ингредиенты. В организации призвали относиться к здоровью питомца ответственно и внимательно.

Ранее нутрициолог Ольга Ромашина рассказала, что блины из кефира и отрубей станут полезной альтернативой классическим на Масленой неделе. При выборе более полезной муки для блинов эксперт посоветовала использовать цельнозерновую. Приготовить блюдо можно даже без муки с добавлением банана, поскольку этот фрукт содержит калий, который укрепляет сердечно-сосудистую систему и поддерживает работу мышц.

