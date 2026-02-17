Форма поиска по сайту

17 февраля, 16:01

Культура

Новый сериал с Михаилом Ефремовым выйдет в 2027 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Михаил Ефремов сыграет в новом сериале, который выйдет в 2027 году. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал режиссер проекта Сергей Кальварский.

По его словам, в настоящее время проект находится в работе.

"Съемки пройдут в этом году в Москве. Михаил Ефремов сыграет положительную роль", – сказал Кальварский.

В июне 2020 года Ефремов стал виновником ДТП, в результате которого погиб водитель фургона. В результате суд приговорил артиста к 7,5 года колонии общего режима. В апреле 2025 года он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО).

Ефремов стал актером театра "Мастерская 12". Народный артист РСФСР Никита Михалков рассказал, что актер лично обратился к нему, чтобы продолжить творческую деятельность.

В феврале Ефремов впервые после выхода по УДО принял участие в предпремьерном прогоне спектакля "Без свидетелей" в театре. В постановке по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой "Беседа без свидетеля" он играет вместе с Анной Михалковой. Премьера назначена на 25 и 26 марта.

Актер Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения из колонии

