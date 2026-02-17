17 февраля, 16:34Политика
Госдума лишила мандата депутата Дзюбу
Фото: виктордзюба.рф
Госдума досрочно лишила мандата члена думского комитета по энергетике, представителя партии "Единая Россия" Виктора Дзюбу, избранного по Тульскому одномандатному избирательному округу № 183. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Соответствующее решение было принято во время пленарного заседания в понедельник, 16 февраля. Основанием послужило заявление самого парламентария.
О намерении Дзюбы сложить полномочия стало известно 13 февраля. Причина при этом не раскрывалась.
Чиновник родился в 1977 году в Туле. Он был депутатом Госдумы VII и VIII созывов, а с декабря 2017 года вошел в президиум генсовета "Единой России".
В конце января аналогичное прошение подал сенатор Александр Вайнберг. Совет Федерации вынес положительное решение по его прошению спустя сутки.
Как пояснил политик, заявление о сложении полномочий он написал по собственному желанию в связи с личным решением отправиться на СВО.