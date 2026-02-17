Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 16:34

Политика

Госдума лишила мандата депутата Дзюбу

Фото: виктордзюба.рф

Госдума досрочно лишила мандата члена думского комитета по энергетике, представителя партии "Единая Россия" Виктора Дзюбу, избранного по Тульскому одномандатному избирательному округу № 183. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Соответствующее решение было принято во время пленарного заседания в понедельник, 16 февраля. Основанием послужило заявление самого парламентария.

О намерении Дзюбы сложить полномочия стало известно 13 февраля. Причина при этом не раскрывалась.

Чиновник родился в 1977 году в Туле. Он был депутатом Госдумы VII и VIII созывов, а с декабря 2017 года вошел в президиум генсовета "Единой России".

В конце января аналогичное прошение подал сенатор Александр Вайнберг. Совет Федерации вынес положительное решение по его прошению спустя сутки.

Как пояснил политик, заявление о сложении полномочий он написал по собственному желанию в связи с личным решением отправиться на СВО.

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика